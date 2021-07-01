Бізнес Тернопільщини використовує 529 програмних РРО

На початок червня 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини застосовують у своїй діяльності 4200 реєстраторів розрахункових операцій. При цьому 481 юридична особа використовує 1345 одиниць касової техніки, а 2274 приватні підприємці — 2855 РРО.

Упродовж січня-травня цього року бізнес нашого краю зареєстрував 529 програмних РРО. Скасовано за цей же період 22 таких рішення. Лише в травні платники податків зареєстрували 40 програмних РРО.

До речі, застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, розробленим відповідно до статті 7 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області