Через порушення бізнесменів позбавили ліцензій

На території Тернопільської області здійснюють діяльність вісім підприємств-виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до Державного бюджету України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС в області.

Упродовж двох кварталів цього року вони сплатили до державної скарбниці 13,5мільйона гривень акцизного податку. Зокрема,від виробництва горілчаної продукції до казни надійшло 6,4 мільйона гривень цього платежу, а від виробництва пива — 7,1 тисячі гривень.

Цього року податківці Тернопільщини провели176 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму понад 30,6 мільйона гривень.

Після проведених перевірок встановили 229 порушень законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, їх реалізацію. У 48-ми випадках торгували тютюновими виробами з полиць самообслуговування, у 31-му — не видавали розрахунковий документ та не забезпечили ведення належного обліку запасів, а в 28-ми — торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін тощо.

Загалом з початку року анульовано 147 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 142 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок липня кількість чинних ліцензій становить 4798, із них 2606 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2192 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області