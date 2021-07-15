Детективний роман на реальних подіях

Письменник з Кременця Віктор Янкевич представив у Тернополі роман «Тенета 2.0», який побачив світ цьогоріч. Презентація відбулася на 8-му «Мистецькому фестивалі «Ї» в рамках зустрічі «Пригодницька проза: минуле і майбутнє, теорія і практика». Автор книг «Тенета», «Копія», «Відплата», «Вбивство в бібліотеці на Ринку, 9», «Останній лист» подарував читачам новий соціальний детектив.

Віктор Янкевич, як завжди, розповідає про те, на що суспільству праглося заплющити очі. Якщо у дебютному романі «Тенета», який був виданий у 2018-му, автор розкриває тему соціальних мереж та інтернет-суїциду, то тепер він зосередився на проблемі торгівлі людьми, зокрема дітьми.

«Торгівля людьми займає вже друге місце у світі за прибутковістю. Коли почав досліджувати цю глобальну проблему, я зрозумів, що напишу кілька книжок. Тому така назва — «Тенета 2.0». Буде продовження. Планую видати серію романів», — зазначає автор.

Віктор Янкевич за освітою юрист і економіст. Зі шкільних років мріяв стати письменником. Спочатку писав вірші, над прозою почав працювати у 25-річному віці. Здебільшого працює у детективному жанрі.

Детективи Віктора Янкевича засновані на реальних подіях.

«Якщо говорити про «Тенета», почалося все із невеличкої статті в газеті про те, що, використовуючи фальшиві акаунти в соціальній мережі, чоловік довів до самогубства 26 жінок. Тоді я почав писати книжку, — розповідає Віктор Янкевич. — До написання роману «Тенета 2.0» мене підштовхнула соціальна реклама про торгівлю людьми. Почав вивчати цю тему. Знайшов історію про вагітну жінку, якій лікарка запропонувала віддати немовля за грошову винагороду. Вона відмовилася, але після пологів їй повідомили, що дитина була мертвою. Я переніс подібні реальні історії у вигадане мною місто Теренець».

Як йдеться в анотації роману, «Тенета 2.0» автор писав, пропускаючи крізь себе весь біль тих, хто став жертвою торгівлі людьми. «Дуже хотілося б, щоб і читач цієї книжки не залишився байдужим та зрозумів, як усе страшно…» — зазначено в ній.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.