Для юнаків «Козацькі забави», для дорослих — «Богатирські ігри»

Минулої неділі в Яблуневі Копичинецької ОТГ Чортківського району відбулися «Козацькі забави» для юнаків віком до вісімнадцяти років і «Багатирські ігри» для дорослих. Їх організували сільський староста Ярослав Івачевський, місцева ОТГ, громадська організація» «Час волонтера» та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

До програми змагань молодших увійшли п’ять видів — станова тяга, класичний хват, поштовх гирі, «прогулянка фермера», «коромисло», «колесо» (тайгер фліп). Причому для останніх трьох випробувань визначалися час виконання і довжина дистанції. Найкраще з усіма впорався Тарас Нападій. Друге місце виборов Василь Євчин, третє — Ростислав Схаб.

Ще більш азартнішою була суперечка дорослих, які змагалися в двох вагових категоріях, — до і понад 90 кілограмів. Та і вправ в останніх було на одну більше — додався «колодязь», а замість поштовху гирі піднімали солідної ваги гантель.

У легшій ваговій категорії «Богатирських ігор» з великим відривом переміг Андрій Балабух, який випередив Євгенія Фречку і Владислава Нефельта. А у важчій не було рівних Володимирові Бойку. Друге місце посів Василь Токар, третє — Максим Слабковський.

Також відбулися і командні старти квінтетів богатирів, які продемонстрували свою майстерність у чотирьох вправах. Найкращим виявився колектив «Ромашки». Другими стали атлети з Копичинців, третіми — команда зі ще однією романтичною назвою — «Барвіночок».

Фото з архіву центру