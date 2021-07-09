Хто скаже, що у фіналі не найсильніші

Минулих вівторка-середи стали відомі імена фіналістів чемпіонату Європи з футболу 2020 року. За титул у неділю, 11 липня, посперечаються збірні Англії та Італії.

Сказати про те, що обидва півфінальні поєдинки пройшли в напруженій боротьбі, означає нічого не сказати. В обох для визначення найсильнішого суддям довелося призначати два додаткові тайми по п’ятнадцять хвилин. А в зустрічі збірних Італії та Іспанії ще й довелося пробивати серію одинадцятиметрових.

Утім після двох проведених таймів як у згаданому матчі, так і в поєдинку Англії з Данією, на табло світилися по дві одинички. Команди, звісно, намагалися з усіх сил узяти ворота суперників. Але і про надійну гру в захисті дбали чи не передусім. Такою високою була ціна перемоги. Заслужили її, без сумніву, ті, хто на ту мить був найсильніший. Під час першої зустрічі на гол італійця Федеріко К’єзи влучним ударом відповів Альваро Мората. І треба ж було такому статися, що саме цей відомий іспанський нападник підвів своїх партнерів у футбольній лотереї.

Зрештою, головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке свого підопічного ні в чому не звинувачує. Навіть отримавши під час гри ушкодження м’яза, гравець не відмовився пробивати одинадцятиметровий. Інша справа, що ворота збірної Італії захищав такий надійний голкіпер, як Джанлуїджі Доннарума. Це лишень його заслуга, що італійці не пропустили більше одного м’яча в основний час.

Одне слово, усі молодці. Про це сказав як уже згаданий Луїс Енріке, так і керманич збірної Італії Роберто Манчіні. Подітися, так би мовити, було нікуди. Хтось у цьому поєдинку мав залишити поле переможеним.

Не менше емоцій у глядачів викликала й інша зустріч на «Уемблі», в якій господарі помірялися силами із збірною Данії. В основний час забивали лише данці завдяки автоголу в свої ворота на 39-й хвилині Сімона К’єра. На той час, до речі, саме останні лідирували після влучного удару Мікеля Дамсгора. Але гравцям збірної Англії вистачило менше десяти хвилин, аби рівновагу відновити.

Тож усе вирішилося наприкінці першого з овертаймів, коли арбітр призначив сумнівний, на думку багатьох, одинадцятиметровий у ворота збірної Данії. Покарання взявся виконувати Гаррі Кейн. Голкіпер данців Каспер Шмейхель психологічну дуель у форварда виграв. Та, на його біду, нападник першим устиг на добивання — 2:1 на користь збірної Англії.

Дочекаймося неділі, аби дізнатися ім’я нового чемпіона Європи.

Фото з вільних джерел