Під час карантину не штрафують

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контрольних органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти контрольні органи за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням згідно з розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контрольного органу за основним місцем обліку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідальність за неподання в строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контрольному органі, зокрема, за неподання повідомлення за формою №20-ОПП передбачена пунктом 117.1 статті 117 ПКУ.

Відповідно до пункту 52 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

— порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

— відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контрольного органу;

— порушення вимог законодавства в частині:

— обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

— цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

— обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

— здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

— здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;

— порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Таким чином, відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП протягом періоду здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби не застосовується.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області