При самостійному виправленні методологічних помилок зобов’язані подати уточнюючий звіт

Форму звіту про контрольовані операції та Порядок складання звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року за номером 8 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 розділу І згаданого порядку та підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий звіт (із позначкою «звітний новий») до граничного строку подання звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий звіт (із позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного звіту (із позначкою «звітний»).

Подання платником податку уточнюючого звіту не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 ПКУ.

Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) за звітний період, який перевіряється.

Відповідно до пункту 120.4 статті 120 ПКУ не включення, зокрема, до поданого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі одного відсотку суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.

Неподання платником податків уточнюючого звіту після спливу тридцяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу, передбаченого пунктом 120.4 статті 120 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року.

Пунктом 120.6 статті 120 ПКУ визначено, що несвоєчасне подання платником податків, зокрема, звіту або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу у розмірі:

одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року;

одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій у поданому звіті в разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року;

ПКУ не передбачено застосування штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні звіту, що не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому звіті.

Водночас такий платник зобов’язаний подати уточнюючий звіт у порядку передбаченому підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 ПКУ та пункту 2 розділу І порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області