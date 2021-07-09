Економіка, Новини, Тернопіль

Податкові міліціонери конфіскували велику партію контрабандних сигарет

09.07.202109.07.2021Автор Богдан Дікальчук
Податкові міліціонери конфіскували велику партію контрабандних сигарет

Набрало законної сили рішення суду стосовно жителя міста Тернополя, який займався придбанням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Про це проінформували в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

У квітні цього року працівники управління вилучили в нього дванадцять тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця.

Відповідно до чинного законодавства ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняється.

З огляду на це працівники податкової міліції склали на згадану особу протокол про адміністративне правопорушення. Після судового розгляду прийнято рішення вилучені підакцизні товари, орієнтовна вартість яких становить 660 тисяч гривень, конфіскувати, а на порушника накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Упереджені втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму близько 180 тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області