Податкові міліціонери конфіскували велику партію контрабандних сигарет

Набрало законної сили рішення суду стосовно жителя міста Тернополя, який займався придбанням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Про це проінформували в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

У квітні цього року працівники управління вилучили в нього дванадцять тисяч пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця.

Відповідно до чинного законодавства ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняється.

З огляду на це працівники податкової міліції склали на згадану особу протокол про адміністративне правопорушення. Після судового розгляду прийнято рішення вилучені підакцизні товари, орієнтовна вартість яких становить 660 тисяч гривень, конфіскувати, а на порушника накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Упереджені втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму близько 180 тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області