Наш земляк став переможцем престижної премії

Поет, педагог і громадський діяч із Тернопільщини Петро Остап’юк, який проживає у селі Велесневі Чортківського району, став лауреатом літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди. Цю премію призначають у галузі національного державотворення за кращий літературний твір на патріотичну тематику.

Петро Остап’юк був відзначений першою премією за книжку «Сиві солов’ї», другу отримав поет і науковець із Львівщини Олександр Гордон за поетичні збірки «Тільки Бог поета зрозуміє», «Холодноярська мова», а третю премію — поет, літературознавець Лев Воловець, також із Львівщини, за книжки «Нескорені духом», «Окрилені злети». У номінації «Молода надія» перемогла Галина Іванова із Херсонщини з поетичною збіркою «Радіо».

До книжки «Сиві солов’ї» увійшла поезія, вибрана із попередніх чотирьох збірок автора, а також його нові твори. Складається видання із двох поетичних розділів. Перший має назву «І карб на синьо-золотому», і в ньому представлені вірші на патріотичну тематику та про загальнолюдські цінності. Другий розділ «Перед престолом твоїм» складається з інтимної лірики.

«Є ще невеличкий розділ «Окрушини споминів». Це прозова частина, в якій представлено мої спогади. У 1977 році мав зустріч із видатним українським письменником-шістдесятником Миколою Вінграновським. У Львові, у майстерні Миколи Посікіри, відбулося творче зібрання, на якому Микола Степанович прочитав кілька своїх віршів. Він був чудо-поетом. Від 1977-го багато часу пройшло, але голос Миколи Вінграновського досі чую, нібито це було вчора. У цьому розділі є також спогади про відомого поета Василя Івановича Борового, з яким я часто спілкувався у телефонному режимі», — розповідає Петро Остап’юк.

Урочисте нагородження лауреатів премії відбулося у Палаці мистецтв у Львові.

«Коли я надіслав книгу на конкурс, не думав, що отримаю першу премію. Приємно, що члени журі одноголосно ухвалили таке рішення», — каже автор.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото із сайту Львівської ОДА.