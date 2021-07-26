Реалізація підакцизних товарів збагатила територіальні громади

Упродовж першого півріччя 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини перерахували до державного бюджету трохи більше 13,5 мільйона гривень акцизного податку. «Фактична сплата перевищила очікувані надходження на 9,3 відсотка. Відтак скарбниця держави додатково отримала 1,2 мільйона гривень», — розповів заступник начальника головного управління ДПС в області Сергій Бабій.

Він конкретизував, що до місцевих бюджетів упродовж січня-червня цього року надійшло 55,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. «До того ж сплатили на 16,9 відсотка більше, ніж сподівалися, тобто додалося ще вісім мільйонів гривень», — повідомив посадовець.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі п’ять відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу. Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Отож, сплачується платіж упродовж десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області