Роман САВКА: «Нюанси контролю за обігом марок акцизного податку»

Під час традиційної інтернет-конференції головного управління ДПС у Тернопільській області начальник управління контролю за підакцизними товарами Роман Савка поспілкувався зі всіма охочими, звісно ж, про акцизний податок, зокрема про контроль за обігом акцизної марки. Учасники діалогу цікавилися як законодавчими змінами, так і практичними нюансами застосування акцизу, розміром сплати, деталями реквізитів тощо.

— Нещодавні зміни цікавлять. Розкажіть, як тепер здійснюється прийом попередніх заявок-розрахунків на виготовлення акцизних марок?

— На виконання вимог Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв в тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1251 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 12 лютого 2020 року за номером 97) з метою запровадження єдиного програмного забезпечення щодо обігу марок акцизного податку ДПС розробила електронні форми заявок-розрахунків на виготовлення, які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року за номером 102.

І з першого липня цього року ДПС створила функціонал прийому попередніх заявок на виготовлення акцизних марок в електронному вигляді через електронний кабінет за новими формами.

— Із підприємства-виробника алкогольних напоїв турбують. Роз’ясніть, як можемо замовити марки акцизного податку.

— Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв подають засобами електронного зв’язку в електронній формі попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами щомісяця до восьмого числа продавцю марок акцизного податку (ДПС) для задоволення через два місяці потреби в марках.

— Скільки коштує одна марка для алкоголю та для тютюну?

— Розмір плати за одну марку для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривні, для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, — 0,091 гривні.

— Цікаво, яка сума акцизного податку сплачується з однієї пляшки горілки місткістю 0,5 літра міцністю 40 градусів?

— Ставки акцизного податку визначено Податковим кодексом України. Зокрема, на лікеро-горілчані вироби її розмір складає 126,96 гривні за один літр стовідсоткового спирту. А тому сума акцизного податку з однієї пляшки горілки місткістю 0,5 літра і згаданою міцністю становитиме 25,392 гривні.

— Які штрафи за продаж алкоголю та тютюну без марок акцизного податку?

— Відповідно до статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до суб’єктів господарювання застосовуються штрафні (фінансові) санкції у разі реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, — 200 відсотків вартості товару, але не менше 17000 гривень.

— Чи є якісь особливі вимоги до зберігання марок акцизного податку для підприємств-виробників алкоголю?

— Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації. Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються.

— Які вимоги до маркування підакцизних товарів марками акцизного податку?

— Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження, у тому числі під час відкупорювання (розкривання) товару, і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання. Марки наклеюються на пляшку П- чи Г-подібним способом через горловину.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу «Tetra Pak») марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

— Маю два запитання. Що робити з марками акцизного податку, коли підприємство ліквідовується, і що робити з акцизами, якщо закінчився строк дії ліцензії на виробництво алкоголю?

— У разі ліквідації суб’єкта господарювання — покупця марок невикористані повертаються продавцю марок без відшкодування їх вартості. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії у покупця марок вони здаються ним продавцеві марок на відповідальне зберігання на період до 365 календарних днів. Якщо протягом зазначеного періоду покупець не одержить нової ліцензії, вартість марок не відшкодовується, а продавець марок має право здійснити їх продаж.

— Що означає QR-код та штрих-код, зазначені на акцизних марках для алкогольних напоїв нового зразка?

— Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки. QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб — код згідно з ЄДРПОУ, для підприємців — код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.

Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику з використанням засобів захисту інформації у зведеній заявці-розрахунку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області