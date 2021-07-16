Сервіси ДПС надають доступ до інтегрованих карток платника

Відповідно до статті 421 Податкового кодексу України в ІТС «Електронний кабінет» запроваджено електронний сервіс, з використанням якого платники мають можливість доступу в режимі реального часу до даних інтегрованих карток платників, а також отримання підтверджуючого документу щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Доступ в електронному кабінеті до показників інтегрованих карток дозволяє платнику безперешкодно в дистанційному режимі володіти інформацією щодо повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення, а також проводити звірення відповідності даних бухгалтерського обліку платника та даних органу ДПС.

Окрім цього, фізичні особи мають змогу сплатити податки, збори, платежі та єдиний внесок, скориставшись однією з платіжних систем.

Разом із цим, платник має можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.

Податківці зауважили, що в зв’язку із впровадженням електронних сервісів для платників не передбачено отримання акта звірення стану розрахунків за податками, зборами, платежами та єдиним внеском за відповідний звітний період у паперовому вигляді.

Водночас відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Додаток:

— покроковий алгоритм щодо перегляду ІКП та здійснення фізичними особами сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

— рекомендації про формування в електронному кабінеті витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області