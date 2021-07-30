Шанс легалізувати приховані від оподаткування активи

21 липня 2021 року набрав чинності Закон від 15 червня 2021 року за номером 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цей документ визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб. Так, громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до першого січня 2021 року. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Подача одноразової (спеціальної) добровільної декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи. Декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів.

Одноразове добровільне декларування проводитиметься з першого вересня 2021 року до першого вересня 2022 року та передбачатиме сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області