Що робити, коли при зміні адреси не отримали повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує,що у разі,якщо фізична особа — платник податків змінив особисті реєстраційні дані, наприклад: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (податкову адресу) тощо, то він зобов’язаний повідомити контрольні органи про зміну даних протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання до контрольних органів заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (форма №5 ДР) або заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта (форма №5 ДРП). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Без оновлення своїх особистих даних фізична особа — платник податків надалі може зіштовхнутися з неузгодженістю при поданні звітності, позбавляє себе можливості вчасно отримувати нагадування від податкових органів щодо обов’язкових податків, зборів (інших платежів) або наявності податкового боргу, що призведе до подальшого нарахування штрафних санкцій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області