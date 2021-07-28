Сплатити податки за отримані в 2020 році доходи потрібно до першого серпня

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Громадяни, які подали податкові декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік та задекларували до сплати в бюджет податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору, повинні їх сплатити самостійно до першого серпня 2021 року.

За несплату податків передбачені штрафні санкції. Якщо податковий платіж надійде в 30-денний термін після першого серпня — штраф складе п’ять відсотків від суми. Після 30-ти днів штраф збільшиться до десяти відсотків. У разі виявлення умисного приховування доходів і ухилення від сплати податку штраф складе 25 відсотків від суми, при повторному порушенні або затримці відсоток збільшиться в два рази, і штраф становитиме вже 50 відсотків від суми.

У свою чергу громадяни, які подали декларації для отримання податкової знижки, отримують повернені їм кошти, зараховані на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надіслані поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, упродовж шістдесяти календарних днів після надходження податкової декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області