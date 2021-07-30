Справжній богатир

Наприкінці минулого тижня в Рівному завершився кубок України з пауерліфтингу та жиму штанги лежачи серед спортсменів із порушеннями зору. Серед тих, кому вдалося піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець тернопільського регіонального центру «Інваспорт» Михайло Петровський.

Підопічний Віктора Юзчишина, змагаючись у ваговій категорії до 110-ти кілограмів, виборов бронзові медалі в обох дисциплінах.

На фото: Михайло ПЕТРОВСЬКИЙ разом зі своїм наставником Віктором ЮЗЧИШИНИМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву центру