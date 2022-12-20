Тарас Радь переможним традиціям не зраджує

Наша газета вже повідомляла про те, що у фінському Вуокатті відбувся стартовий у новому сезоні етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Змагання склалися успішно для вихованця тернопільських регіонального центру і ДЮСШ «Інваспорт», майстра спорту міжнародного класу з лижних перегонів та заслуженого майстра спорту з біатлону Тараса Радя.

Розпочавши із завоювання «бронзи» у лижному спринті, студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка далі переконливо засвідчив, що є одним з головних фаворитів стартів у своєму класі. Вже через два дні підопічному заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака не було рівних в індивідуальній гонці біатлоністів на 12,5 кілометра.

Далі — більше. Про повний комплект завойованих нагород Тарас Радь потурбувався минулої п’ятниці, 16 грудня, після виступу спортсменів класу LW 10—12 (сидячі) у біатлонній гонці на десять кілометрів. За її підсумками був удостоєний срібної медалі. Складена організаторами програма етапу змусила Тараса Радя вийти на старт і наступного дня. Аби разом із партнером по паралімпійській збірній України Максимом Яровим виграти ще й біатлонне «золото» у складі однієї із вітчизняних збірних у спринтерській естафеті.

Минулої ж неділі, 18 грудня, третє своє «золото» 23-річний Тарас Радь завоював під час спринту стріляючих лижників на дистанції 7,5 кілометра. З усього видно, що без переможної крапки вважав би своє завдання не до кінця виконаним.

Нагадаю також, що віднедавна Тарас Радь є не єдиним представником Тернопільщини на міжнародних змаганнях із лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Поряд із ним на трасах фінського Вуокатті змагався і 34-річний Володимир Черниш із Копичинців. У тому ж класі, що і Тарас Радь, у різних біатлонних дисциплінах фінішував шостим і восьмим.

На фото: Тарас РАДЬ (у центрі) під час нагородження лауреатів спринтерської гонки біатлоністів на 7,5 кілометра.

Фото із соціальних мереж