Старший брат переможець, молодший — срібний призер

Відразу після визначення лауреатів третьої літньої Гімназіади України з вільної боротьби аналогічний турнір у Хмельницькому відбувся і серед борців греко-римського стилю. І знову надзвичайно успішно виступили наші земляки, які займаються в Тернопільській КДЮСШ із греко-римської боротьби та обласній ШВСМ.

У старшій віковій групі (2004—2005 роки народження) переможцем гімназіади у ваговій категорії до 55-ти кілограмів став учень ЗОШ №17 імені В. Вихруща Вадим Бабінський. А його молодший брат Назар Бабінський, який також навчається в цій школі, фінішував другим серед юнаків 2006—2007 років народження, чия вага не перевищує 38-ми кілограмів.

У молодшій віковій групі «срібло» виборов і Максим Радик із Великоберезовицької ЗОШ. Юнак виступав у ваговій категорії до 68-ми кілограмів.

На фото: юні тернопільські борці разом зі своїми наставниками Андрієм ТЕЛЕБАНОМ і Володимиром ЛУЧАНКОМ після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву КДЮСШ