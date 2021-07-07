Термін для сплати оскаржених у суді сум

Згідно з пунктом 57.3 статті 57 Податкового кодексу України (ПКУ) при визначенні грошового зобов’язання контрольним органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1—54.3.6 пункту 54.3 статті 54 ПКУ, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контрольного органу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При оскарженні рішення контрольного органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом десяти робочих днів, наступних за днем такого узгодження.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контрольного органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (четвертий абзац пункту 56.18 статті 56 ПКУ).

Статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) визначено, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Таким чином, платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції, за їх наявності, протягом десяти робочих днів, наступних за днем набрання судовим рішенням законної сили.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області