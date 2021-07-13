Вагоме наповнення місцевих бюджетів

Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Сплачуючи його, наші краяни дбають про добробут територіальних громад та виконують свій конституційний обов’язок перед державою.

Скажімо, впродовж січня-червня 2021 року платники Тернопільщини спрямували до бюджетів два мільярди 357,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій, порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 496,5 мільйона гривень або на 26,7 відсотка. Додатково скарбниці отримали 8,1 мільйона гривень податку, оскільки виконання індикативних показників склало 100,3 відсотка.

«Із загальної суми податку на доходи фізичних осіб територіальні громади отримали один мільярд 763,3 мільйона гривень. До державного бюджету платники перерахували 593,9 мільйона гривень цього платежу», — розповів посадовець.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 80 відсотків і є основним джерелом їх зростання», — зазначив Сергій Бабій. На його думку, резерви додаткових надходжень податку, насамперед, пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області