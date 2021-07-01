Відображення у звітності з єдиного внеску податкових преференцій

Згідно з підпунктом 9 прим.10.1 пункту 9 прим.10 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, і належать до першої групи платників єдиного податку, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 01 по 31 грудня 2020 року, з 01 по 31 січня, з 01 по 28 лютого, з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2021 року за себе. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за зазначені в першому абзаці підпункту 9 прим.10.1 пункту 9 прим.10 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» згаданого Закону періоди в розмірах та порядку, визначених ним. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб Законом.

Відповідно до п’ятого абзацу частини восьмої статті 9 Закону періодом, за який фізичні особи-підприємці — платники єдиного внеску подають звітність до контрольного органу (звітним періодом), є календарний рік.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп подають у складі податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752), додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», який передбачає розділ 9 «Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску».

Враховуючи сказане, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої групи, які відповідно до підпункту 9 прим.10.1 пункту 9 прим.10 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, графи 2—4 розділу 9 додатка 1 в розрізі рядків січень, лютий, березень, квітень, травень звітного 2021 року заповнюють наступним чином:

— у графах 2 «Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини», 3 «Розмір єдиного внеску», 4 «Сума нарахованого єдиного внеску» — на паперових носіях проставляються прочерки, в електронній формі — поле залишається незаповненим.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області