За працю і шана

Минулого понеділка, 19 липня, в Україні вперше відзначили День тренера. З цієї нагоди з фахівцями галузі фізичної культури і спорту зустрівся голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, вручивши найкращим з них пам’ятні відзнаки.

Очільник краю зазначив, що українські тренери здобули величезний авторитет у світі, оскільки вітчизняні спортсмени є переможцями і призерами багатьох чемпіонатів та олімпіад.

«Тренер — це одна з найголовніших людей у житті кожного спортсмена. Це мудрий наставник, другий батько, близький друг. Саме тренер розкриває талант юних спортсменів та відкриває їм шлях у великий спорт. Він ділиться досвідом і завжди залишаєтесь надійною опорою. Результати вашої роботи ми бачимо у перемогах та високих здобутках спортсменів. І цього дня хочу долучитися до усіх вітань, які уже пролунали. Ви вкладаєте всю душу та серце в підготовку здорової та спортивної нації. Нехай ваші вихованці й надалі радують своїми успіхами та перемогами», — сказав Володимир Труш.

Також він додав, що символічною є та обставина, що вперше своє професійне свято тренери відзначають напередодні Олімпійських ігор у Токіо. На зустрічі, до речі, була присутня єдина від Тернопільщини учасниця Олімпіади, яка розпочинається в п’ятницю, 23 липня, легкоатлетка Наталія Стребкова. За майстриню спорту міжнародного класу всі з вами переживатимемо в неділю, першого серпня, коли вона вийде на дистанцію 3000 метрів із перешкодами.

На завершення зустрічі її учасники передали Наталії Стребковій прапор України з теплими побажаннями присутніх.

Фото Тернопільської облдержадміністрації