Задля соціальних гарантій

Упродовж січня-червня 2021 року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби два мільярди 390,6 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

«Це перевищило очікувані надходження на 15,4 відсотка. Додаткова сплата склала 318,6 мільйонів гривень єдиного внеску», — проінформував виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій. За його словами, порівняно з торішнім першим півріччям надходження цього платежу зросли на 491,7 мільйона гривень або на 25,9 відсотка.

«За червень цього року роботодавці сплатили 500,7 мільйона гривень внеску, що більше очікуваного на 12,8 відсотка або на 56,9 мільйона гривень. Приріст платежу до минулого року склав 114 мільйонів гривень», — розповів виконувач обов’язків очільника податкового відомства краю.

Він також додав, що на початок липня цього року на Тернопільщині було 95465 платників єдиного внеску, з них 69135 фізичних осіб та 26330 — юридичних.

«Отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування направляються на забезпечення соціальних потреб мешканців області. А це, насамперед, пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати використання не облікованої найманої праці, сумлінно ставитися до своєчасної виплати заробітних плат та відрахувань єдиного внеску», — підсумував Сергій Бабій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області