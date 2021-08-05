І змагаються, і відпочивають

І завершальний літній місяць працівники обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» розпочали поїздкою в гості до школярів, які відпочивають в оздоровчих таборах нашого краю, аби і їх долучити до участі в масових фізкультурно-оздоровчих стартах «Спортивне літо».

Спочатку вони завітали до міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня» в Борщеві. На чудовому зеленому газоні стадіону майже півтори сотні дітей, які там відпочивають, запропонували продемонструвати свою майстерність в одинадцяти різноманітних випробуваннях — естафетах «Мішечки», «Боулінг», «Біг змійкою», «Футбол», «Човниковий біг». Причому діти змагалися в двох вікових групах.

Здобуті в кожному з випробувань «талони здоров’я» юні фізкультурники мали можливість обміняти на призи обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і традиційного спонсора стартів — видавництва «Школярик».

Так само, як і наступного дня після змагань у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Збруч» у Скалі-Подільській. Не завадив проведенню змагань навіть дощ.

Найближчих же вихідних «Спортивне літо» завітає до Монастириської, де проходитиме міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини».

На фото: «Спортивне літо» — у «Лісовій пісні».

Фото з архіву організаторів