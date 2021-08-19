Інформація про задекларовані доходи під час податкової амністії не підлягає розголошенню

Відповідно до пункту 17 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, подані згідно з підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню контрольним органом, його посадовими особами без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За розголошення такої інформації, у тому числі внаслідок службової недбалості або допуску до інформації інших осіб, які не мають такого права, а також незаконне використання таких відомостей посадові особи контрольного органу, притягаються до цивільної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності згідно із законом.

Податківці так4ож нагадали, що платники податків мають право задекларувати свої активи, придбані за рахунок доходів, з яких раніше не були сплачені належні податки. Щоб скористатися амністією необхідно добровільно подати одноразову спеціальну декларацію та сплатити спеціальний збір з суми «амністованих» доходів.

Право на амністію надається фізичним особам — резидентам України та нерезидентам, які на момент набуття активів/доходів були резидентами України. Позбавлені права скористатися амністією лише ті, хто починаючи з 1 січня 2005 року працював на державній службі, а також особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до законодавства України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області