Ліцензія для роздрібної торгівлі рідинами, що використовують в електронних сигаретах

Порядок видачі та анулювання ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним врегульовано нормами Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами і доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно зі статтею 15 згаданого Закону роздрібна торгівля, зокрема, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах може здійснюватися суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю, зокрема, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться в місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі, зокрема, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах видаються уповноваженими Кабінетом міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в податковому органі, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом міністрів України, за місцем формування поїзда (приписки судна).

Постановою Кабінету міністрів України від 5 серпня 2015 року за номером 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України» із змінами та доповненнями органом ліцензування щодо діяльності з роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах визначено територіальні органи ДПС.

Отже, ліцензія на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, видається за заявою суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), до якої додається документ, що підтверджує сплату 1/4 частки річної плати за ліцензію.

Видача ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється головними управліннями ДПС в областях та місті Києві за місцем провадження торговельної діяльності чи за місцем формування поїзда (приписки судна).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області