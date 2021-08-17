Ніхто не хотів поступатися

І знову затишний стадіон у приміських Великих Гаях став ареною проведення стартів сільських фізкультурників краю. Минулої неділі саме там визначилися лауреати організованої Тернопільською районною радою ВФСТ «Колос» спартакіади «Краща сільська спортивна громада Тернопільського району».

Цього разу прихильники здорового способу життя визначили найкращих у волейболі, мініфутболі, перетягуванні канату, армспорті, настільному тенісі, шашках і в комбінованій жіночій естафеті. На церемонії урочистого відкриття всіх їх щиро привітали голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман і керівник райради «Колоса» Іван Кульбіцький.

Під час же азартних баталій знову довелося стати свідками принципової суперечки, яка не завжди завершувалася на користь визнаних фаворитів. Скажімо, волейболісти з Великобірківської ОТГ таки змушені були визнати перевагу конкурентів із Великоберезовицької ОТГ. Утім і лідери в своїх видах спорту не мали наміру поступатися. Як от майстер малої ракетки Віталій Бойко з Великих Гаїв чи знаний на Тернопільщині рукоборець Володимир Гродзік із Білої.

Командна суперечка завершилася перемогою сільських фізкультурників Велкигаївської ОТГ. Другими фінішували скалатці, третіми — збірна Великоберезовицької ОТГ. Цікава деталь — чемпіони районної спартакіади цього року стали також переможцями змагань «Найкраща сільська спортивна громада Тернопільщини». Тож невдовзі вирушать до Скадовська Херсонської області, аби посперечатися за звання найсильніших під час всеукраїнського фіналу.

А старти сільських фізкультурників краю продовжаться в суботу, 11 вересня, в Скалаті. Саме там відбудуться обласні змагання «Найкраща міська спортивна громада Тернопільщини», присвячені Дню фізичної культури та спорту. І знову не важко передбачити принципову суперечку старих друзів-суперників у таких популярних видах як волейбол, гирі, футзал, перетягування каната, шахи, шашки, армспорт, дартс, настільний теніс.

На фото: переможці спартакіади «Краща сільська спортивна громада Тернопільського району» з Великогаївської ОТГ.

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