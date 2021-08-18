Нова звітна декларація при податковій амністії

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що з першого вересня цього року розпочнеться кампанія одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб. Триватиме вона протягом року — до першого вересня 2022 року.

Протягом цього часу громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до першого січня 2021 року. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) у період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ декларант має право уточнити інформацію, зазначену в попередньо поданій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації. Це можна зробити виключно шляхом подання нової декларації у порядку, визначеному підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ. При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою. Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області