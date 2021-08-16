Переходять до нового олімпійського класу

Надзвичайно успішним видався Кубок України з вітрильного спорту в Дніпрі для тернопільських віндсерфінгістів. У регаті, яка впродовж п’ятьох днів тривала в акваторії місцевого яхт-клубу «Січ», узяли участь близько пів сотні спортсменів із Маріуполя, Одеси, Харкова, Миколаєва, Полтави Світловодська, Запоріжжя і Тернополя.

Під час перегонів, організованих Міністерством молоді та спорту України і Вітрильною федерацією України провели десять перегонів. Так що спортсмени мали можливість випробувати свої сили і в сильний вітер, і майже в повний штиль, і під грозовим дощем, і в неймовірну спеку. За їх підсумками в класі вітрильних дошок «RS-X» серед чоловіків увесь п’єдестал пошани підкорився тернопільцям. Володарем почесного трофею став Мар’ян Воловець. Поступившись йому лише очком, друге місце виборов Юрій Будай. А третім фінішував Тигран Даніелян.

Натомість володаркою Кубка України серед жінок стала Аліна Нижегородова, яка виграла більшість перегонів, випередивши конкурентку із Світловодська на сім балів.

Троє лауреатів чоловічих баталій нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ, Аліна ж є вихованкою Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту. Тренує команду Олексій Нижегородов.

За його словами, кубкові старти підбили підсумки багатолітньої історії олімпійського класу «RS-X», оскільки вже наступна регата для дорослих, яка відбудеться всередині вересня в Маріуполі, буде проведена в новому олімпійському класі «IQFoil». Тож наші земляки після повернення додому вже тренуються на новому обладнанні і готуються до чемпіонату міста на Тернопільському ставі, призначеного на кінець серпня з нагоди Дня міста.

Фото з архіву організаторів