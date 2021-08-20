Після перевірок у сфері обігу підакцизних товарів нараховано майже 33 мільйони гривень штрафних санкцій

Упродовж січня-липня цього року фахівцями головного управління ДПС у Тернопільській області проведено 216 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Після проведених перевірок встановлено 285 порушень Законів України, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Зокрема:

— 58 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 20 фактів роздрібної торгівлі алкогольним напоями без наявності ліцензії;

— 7 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами без наявності ліцензії;

— 18 фактів необладнання та відсутності реєстрації рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального, неподання звітності про залишки пального;

— 34 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 45 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 32 факти реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД та інші порушення.

До представників бізнесу, що допустили згадані порушення, застосовано фінансові санкції на користь держави на суму 32,9 мільйона гривень.

Також анульовано 333 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 172 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 161 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом станом на перше червня поточного року кількість чинних ліцензій становить 4771, в тому числі:

— 2595 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

— 2176 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області