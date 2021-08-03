Про несправності повідомляють протягом двох робочих днів

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 16 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані при виявленні несправностей:

— реєстратора розрахункових операцій (РРО), а також пошкодження засобів контролю — протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами телекомунікацій в довільній формі повідомити про це контрольний орган, в якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків (перший абзац пункту 16 статті 3 згаданого Закону);

— програмного РРО (ПРРО) — протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами телекомунікацій повідомити про це контрольний орган, виробника ПРРО та/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (другий абзац пункту 16 статті 3 Закону за номером 265).

Згідно з пунктом 12 розділу ІІ Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317, у разі виявлення несправностей ПРРО або його викрадення чи компрометації особистого ключа суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами електронного кабінету або засобами телекомунікацій направити до контрольного органу, виробника ПРРО та/або центру сервісного обслуговування (за наявності) повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (додаток 2 до порядку за номером 317).

Нормами Закону за номером 265 не передбачено відповідальності до суб’єкта господарювання у разі не повідомлення контрольного органу про виявлення несправностей РРО та/або ПРРО, а також пошкодження засобів контролю.

При цьому, за не проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО застосовуються фінансові санкції передбачені пунктом 1 статті 17 згаданого.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області