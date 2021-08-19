Проїхав понад пів тисячі кілометрів, граючи на сопілці Гімн України

Мандрівний музикант-аматор з Миколаївської області Владислав Козаченко подолав 600 кілометрів на велосипеді. Під час велопробігу, який приурочив до 30-ї річниці Незалежності України, грав Гімн України на сопілці. Свою подорож Владислав почав у Первомайську 5 серпня і цими днями завершив у Тернополі.

«Коли почалася пандемія, виникла ідея змайструвати сопілку, — розповідає мандрівник. — За кілька місяців навчився з різних матеріалів виготовляти цей музичний інструмент. Один із них, до речі, зробив із мокрої деревини. Люди хвалять, що змайстровані мною сопілки мають дуже гарне звучання».

У мережі «Фейсбук» Владислав створив сторінку «Сопілка і ноти до неї», де розміщає всі актуальні новини про свої експерименти і захоплення.

«На встановлення власного рекорду наштовхнув майстер із Харківщини Андрій Могилко, котрий здійснив найтриваліший заплив на спині з одночасною грою на флейті, — каже Владислав Козаченко. — Під час обговорення цієї новини в інтернеті користувачі соціальних мереж позначили мене у коментарях і закликали встановити подібний рекорд. Я з дитинства їздив на ровері і граю на сопілці».

Владислав вирішив об’єднати свої захоплення й організувати найдовшу поїздку на велосипеді, мандруючи Україною, і водночас грати на сопілці.

Грі на цьому інструменті навчив батько, який є музикантом. Владислав згадує, що після кількох тижнів інтенсивного навчання він освоїв гру на сопілці, але незабаром закинув цю діяльність. Повернувся до неї у 13-річному віці. З того часу почав працювати як вуличний артист і подорожує з сопілкою областями та містами України.

«Мандрувати із сопілкою — це не хобі, а радше мій світогляд. Це величезне душевне задоволення, яким хочу ділитися із людьми», — каже він.

Музичний інструмент, з яким Владислав вирішив встановити рекорд, змайстрував власноруч, із металопластикових труб, і прилаштував до велосипеда. Щоб купити матеріали для виготовлення сопілки, взяв кредит.

«Спочатку почав думати над конструкцією. Пробував різні варіанти. В кінцевому результаті змайстрував подвійну сопілку і прикріпив до керма. Приєднав систему подачі повітря, яку розробив із силіконової труби. На вигляд це дві сопілки, але вони як одне ціле».

Для встановлення рекорду Владислав мав намір подати заявку до Книги рекордів України. «Там повідомили, що в них немає відповідної номінації, і порадили звернутися до Національного реєстру рекордів України. Я так і зробив, подав заявку разом із відео з тренувальних заїздів, обрав номінацію «Людські досягнення». Пізніше в особистому кабінеті побачив, що заявка не просувалася. Зателефонував, щоб з’ясувати причину. Мені сказали, що фіксація такого рекорду несе небезпеку для третьої сторони. Я розчарувався до сліз, але вирішив все одно поїхати і неофіційно встановити рекорд. Умовно назвав свою номінацію так: «Їзда на велосипеді, граючи на сопілці».

У подальшому Владислав планує поїхати до Києва і передати представникам Офісу президента прапор України, з яким він здійснив свою мандрівку.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.