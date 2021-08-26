Шістдесят календарних днів для перевірки одноразових добровільних декларацій

Відповідно до пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, має право добровільно подати до контрольного органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому в декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування.

Крім того, пунктом 13 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що податкова перевірка контрольним органом не проводиться щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою, що підпадає під дію пункту 10 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені пунктом 10 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Водночас відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку, передбаченому підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ — камеральній перевірці, яку контрольний орган проводить протягом шістдесяти календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації.

Метою проведення камеральної перевірки Декларації є виявлення арифметичних та логічних помилок.

Наразі контрольним органом розробляється порядок проведення камеральних перевірок одноразових (спеціальних) добровільних декларацій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області