Увага, шахраї!

Головне управління ДПС у Тернопільській області попереджує громадськість Тернопільщини про те, що в обласному центрі та районах області активізувалися спроби невстановлених шахраїв злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями і грошовими коштами суб’єктів підприємницької діяльності. Зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання з телефонних карток мережі стільникового зв’язку і представляючись начальником Тернопільської державної податкової інспекції Володимиром Гузенковим чи його довіреними особами, — шахрайським методом вимагають готівкові грошові кошти для залагодження так званих перевірок, надання матеріальної допомоги чи на якісь інші нагальні потреби.

Невстановлені особи телефонують із номерів телефону +38 0983879678; +38 0682182119 суб’єктам господарської діяльності та просять надати так звану «матеріальну допомогу» для вигаданих нагальних потреб, скажімо, для залагодження питань, пов’язаних із проведенням у них перевірок, для проведення заходів із святкування застіль тощо.

Як правило, такими діями займаються так звані «телефонні аферисти» та особи, що відбувають терміни ув’язнення.

Тому податківці вкотре нагадують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних та територіальних органів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Тож наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.

У зв’язку зі сказаним, просять небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини повідомляти про будь-яку відому інформацію стосовно згаданих фактів, звернувшись до місцевих органів Національної поліції.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області