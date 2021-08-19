У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, приурочену до 30-ї річниці Незалежності України. На експозиції «Вишитий рушник — символ України» представлені унікальні рукотвори 1980—1990-х років.

«Це вироби із фондової колекції нашого музею. Вони виготовлені переважно на домотканому полотні, оздоблені різнобарвними геометричними, а також рослинними орнаментами, смугами з двох боків, мережками та макраме. Символічно, що до 30-ї річниці Незалежності експонуються тридцять рушників. Обрали вироби періоду національного відродження і становлення української державності. Намагалися підібрати роботи з різних куточків нашої області, аби розкрити різноманіття традицій вишиття, що присутнє в нашому краї», — наголошує старша наукова співробітниця Тернопільського обласного краєзнавчого музею Леся Сута.

Відвідувачі виставки мають можливість оглянути авторські рушники, також рукотвори народних умільців, імена яких не відомі. Велику увагу привертають роботи Петра Ткачука.

«Найбільшу частину авторських виробів складають роботи Петра Платоновича. Відомо, що він дуже гарно вишивав не тільки рушники, а й одяг, був майстром різьби, малював по дереву, виготовляв глиняні скульптури. Петро Ткачук — уродженець Рівненщини, проживав і працював у нашій області, викладав у Теребовлянському училищі. Представлено також багато робіт тернополянки, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ганни Михайлівни Баран. Цікавими є вироби Ольги Букавин — багатогранної громадської діячки, яка народилася в Підгайцях», — каже Леся Сута.

Додамо, що захід організовано у рамках просвітницько-виставкового проєкту обласного краєзнавчого музею, присвяченого 30-й річниці Незалежності України. Всіх охочих запрошують оглянути неповторні візерунки, виконані майстрами Тернопільщини.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото авторки.