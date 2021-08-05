Витяг або виписка — для уникнення подвійного оподаткування

Згідно з пунктом 177.8 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) під час нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) регулюється статтею 11 Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями.

Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених згаданим Законом, за їх надання стягується плата.

Згідно пунктом 2 статті 11 Закону відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема у вигляді виписки, витягу.

Тобто фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування для уникнення подвійного оподаткування повинна надати юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (витяг або виписку з ЄДР, в яких зазначаються види діяльності).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області