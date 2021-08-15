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Яблунів фестиваль-рекорд

15.08.202115.08.2021Автор Вільне Життя
Яблунів фестиваль-рекорд

Є два рекорди !

Національний проєкт «Книга рекордів України» засновано дев’ятнадцять років тому. Проєкт є партнером міжнародної «Книги рекордів Гіннеса». Але, на відміну від останньої, «Книга рекордів України»  реєструє  лише позитивні і безпечні рекорди. За ці роки  українці зафіксували понад двадцять тисяч своїх досягнень.  З 8 серпня 2021 року  у  «Книзі рекордів України» є два рекорди і з села Яблунів Копичинецької ТГ Чортківського району.

Всьоме  у селі відбувся міжнародний фестиваль  української пісні і поетичного слова «Яблуневий Спас», який зібрав учасників зі всіх куточків України. У зв»язку з пандемією, закордонні українці були лише серед почесних гостей. А ввійде цей мистецький захід в історію  607 – річного села, району, області, та й України тим, що на ньому  експерт Національного проєкту «Книга рекордів України»  заслужений діяч мистецтв України  Віталій Іваницький зафіксував  національний рекорд , в якому зазначено, що село Яблунів є найфестивальнішим селом України. Понад два роки експертна рада моніторила роботу організаторів  місцевих фестивалів і дійшла такого  висновку.  Крім цього в книгу рекордів України потрапили вперше в такій кількості -8 організаторів  велелюдних мистецько -спортивних заходів, які зробили село відомим і популярним в Україні. Постійну приписку тут одержали фестивалі: «А в Яблуневі яблуні цвітуть», «Спорт Фест «Богатирські ігри» у Яблуневі», «Яблуневий Спас», «Золотий Яблунів», « В Яблунів із колядою» та фестивалі місцевих  музичної  і  загальноосвітньої шкіл , де активно розвивають пластовий вишкіл і юнацькі змагання. 

А починалося із  спортивного фестивалю, на який   збирав   силовиків області та України  теперішній сільський староста Андрій Балабух, що входить у десятку найсильніших людей України. З роками до спортивних змагань і показових виступів додали  і пісенний  марафон. Цю місію на себе взяв поет-пісняр Іван Кушнір. Він уже мав досвід організації фестів. Серед перших був саме «Яблуневий Спас», який вони разом з колишнім головою сільської ради, журналістом Іваном Бандуркою  задумали з яблучними пирогами, які стали традиційними, з урочистою ходою учасників і кошиками цих фруктів із садів селян. А коли  інтерес до пісенних зібрань  зріс, почали виступати закордонні митці, Іван Михайлович вирішив, що треба розширити  фестивальну мережу. Так народилися ще  весняний і  осінній  мистецькі фестивалі. А  колядками і щедрівками аматорські   колективи сільського будинку культури і музичної школи  давно  вітали односельців. В  останні роки це Різдвяне  дійство зробили святом , що збирає неймовірну кількість учасників, які з радістю приїжджають в Яблунів колядувати. Провідну роль  в організації зимових  самодіяльних  розваг відіграють  колишній завідувач клубом, теперішній староста Сухоставу- Іван Матіяш і  вчитель музичної школи Андрій Гарасюк.  Декорацією всіх  фестивалів займається гурток «Яблучко» під керівництвом Олександри Матіяш.  Незмінно  звукорежисером на всіх фестивалях працює Роман Сигіль , а постійна ведуча всіх мистецьких дійств у селі – Наталія Сигіль. Багато і постійно докладається до популяризації  українських традицій, пісенного мистецтва і колишній староста Яблунова, очільник  благодійної громадської організації «Час волонтера» Андрій Фик. От ці люди  отримали відповідне посвідчення рекордсменів України Національного проєкту «Книга рекордів України», цим самим , зафіксувавши ще один рекорд України – згуртованості спільною справою громади, довівши, що можна творити історію разом, робити життя цікавішим і барвистішим.

                                                                                     Людмила  Островська 