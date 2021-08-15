Яблунів фестиваль-рекорд

Є два рекорди !

Національний проєкт «Книга рекордів України» засновано дев’ятнадцять років тому. Проєкт є партнером міжнародної «Книги рекордів Гіннеса». Але, на відміну від останньої, «Книга рекордів України» реєструє лише позитивні і безпечні рекорди. За ці роки українці зафіксували понад двадцять тисяч своїх досягнень. З 8 серпня 2021 року у «Книзі рекордів України» є два рекорди і з села Яблунів Копичинецької ТГ Чортківського району.

Всьоме у селі відбувся міжнародний фестиваль української пісні і поетичного слова «Яблуневий Спас», який зібрав учасників зі всіх куточків України. У зв»язку з пандемією, закордонні українці були лише серед почесних гостей. А ввійде цей мистецький захід в історію 607 – річного села, району, області, та й України тим, що на ньому експерт Національного проєкту «Книга рекордів України» заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький зафіксував національний рекорд , в якому зазначено, що село Яблунів є найфестивальнішим селом України. Понад два роки експертна рада моніторила роботу організаторів місцевих фестивалів і дійшла такого висновку. Крім цього в книгу рекордів України потрапили вперше в такій кількості -8 організаторів велелюдних мистецько -спортивних заходів, які зробили село відомим і популярним в Україні. Постійну приписку тут одержали фестивалі: «А в Яблуневі яблуні цвітуть», «Спорт Фест «Богатирські ігри» у Яблуневі», «Яблуневий Спас», «Золотий Яблунів», « В Яблунів із колядою» та фестивалі місцевих музичної і загальноосвітньої шкіл , де активно розвивають пластовий вишкіл і юнацькі змагання.

А починалося із спортивного фестивалю, на який збирав силовиків області та України теперішній сільський староста Андрій Балабух, що входить у десятку найсильніших людей України. З роками до спортивних змагань і показових виступів додали і пісенний марафон. Цю місію на себе взяв поет-пісняр Іван Кушнір. Він уже мав досвід організації фестів. Серед перших був саме «Яблуневий Спас», який вони разом з колишнім головою сільської ради, журналістом Іваном Бандуркою задумали з яблучними пирогами, які стали традиційними, з урочистою ходою учасників і кошиками цих фруктів із садів селян. А коли інтерес до пісенних зібрань зріс, почали виступати закордонні митці, Іван Михайлович вирішив, що треба розширити фестивальну мережу. Так народилися ще весняний і осінній мистецькі фестивалі. А колядками і щедрівками аматорські колективи сільського будинку культури і музичної школи давно вітали односельців. В останні роки це Різдвяне дійство зробили святом , що збирає неймовірну кількість учасників, які з радістю приїжджають в Яблунів колядувати. Провідну роль в організації зимових самодіяльних розваг відіграють колишній завідувач клубом, теперішній староста Сухоставу- Іван Матіяш і вчитель музичної школи Андрій Гарасюк. Декорацією всіх фестивалів займається гурток «Яблучко» під керівництвом Олександри Матіяш. Незмінно звукорежисером на всіх фестивалях працює Роман Сигіль , а постійна ведуча всіх мистецьких дійств у селі – Наталія Сигіль. Багато і постійно докладається до популяризації українських традицій, пісенного мистецтва і колишній староста Яблунова, очільник благодійної громадської організації «Час волонтера» Андрій Фик. От ці люди отримали відповідне посвідчення рекордсменів України Національного проєкту «Книга рекордів України», цим самим , зафіксувавши ще один рекорд України – згуртованості спільною справою громади, довівши, що можна творити історію разом, робити життя цікавішим і барвистішим.

Людмила Островська