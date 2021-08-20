Як багатодітній сім’ї скористатися пільгою з нерухомості

Відповідно до підпункту «л» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно зі статтею 13 Закону України від 26 червня 2001 року за номером 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом міністрів України.

Постановою Кабінету міністрів України від 2 березня 2010 року за номером 209 затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

Разом із тим статус прийомної сім’ї підтверджується Договором про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї за формою згідно з додатком до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 року за номером 565 із змінами та доповненнями.

Платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, має право звернутися з письмовою заявою до контрольного органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних, зокрема, щодо права на користування пільгою зі сплати податку (підпункт 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 ПКУ).

Таким чином, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним (прийомним) сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі подання до контрольного органу за своєю податковою адресою документів, що підтверджують такий статус, зокрема:

— посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

— договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області