Євген ШПАК: «Я малюю не руками, я творю душею»

У Борщівському обласному краєзнавчому музеї організували ювілейну виставку знаного художника, живописця, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євгена Шпака. На експозиції, яка має назву «Моє життя на полотні», представлено близько 90 різножанрових робіт митця: пейзажі, натюрморти, ікони, портрети.

«Тематика різна. В основному це спогади про дитинство, рідне село Олексинці, Скалу-Подільську, Борщів… Представлені також мої ранні роботи дитячого віку, зокрема копії портретів Тараса Шевченка та інших постатей. Є цілий альбом портретів солдатів, разом з якими я служив у армії в 70-х роках», — каже художник.

Євген Шпак почав малювати із шести років. «Батько був гарним майстром, виготовляв прикраси. Саме він заохотив до творчості, — розповідає художник. — Спочатку я малював акварельними фарбами, а через рік олійними. У школі мене помітив вчитель Ярослав Харів, який організував студію малих художників. Там я освоїв ази художньої творчості».

Тепер у рідній школі художника, що в Олексинцях, діє його картинна галерея.

«Малювання — це сенс життя, — каже митець. Я малюю не руками, я творю душею. Працюю щодня. Якщо не створив картину, тоді вважаю, що день пропав. Тепер переважно працюю над етюдами».

У творчому доробку Євгена Шпака більше двох тисяч картин. Як повідомляє завідувачка відділу Борщівського краєзнавчого музею Олена Дудар, митець чотири рази був визнаний художником року Борщівщини, нагороджений численними грамотами та дипломами. Він активний учасник творчого об’єднання «Потік», що діє при Борщівському краєзнавчому музеї. Євген Шпак провів більше 20-ти персональних виставок районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

«Пан Євген безмежно закоханий у свій край, рідну землю і виливає цю любов на полотно. «Дорога додому», «Мальви біля хати», «Над річкою», «З поля» — ці краєвиди та пейзажі нікого не залишать байдужим», — каже Олена Дудар.

Додамо, що Євген Шпак є почесним громадянином Борщівщини, директором краєзнавчого музею імені Мирослава Старицького у Скалі-Подільській, очолює ТО «La Skala», що об’єднує митців різних галузей і сприяє реалізації творчих проєктів.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото надала Олена ДУДАР.