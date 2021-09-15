Іншу особу не можна уповноважити на подання добровільної декларації

Декларант, який виявив бажання скористатися правом на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, не має права уповноважити іншу особу на підставі укладеного договору доручення подати таку декларацію. Про це зазначили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки, відповідно до підпункту 6.2 пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до контрольного органу в електронній формі з урахуванням вимог, установлених розділом II ПКУ, та особливостей, встановлених підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Водночас платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право, зокрема, подавати звітність в е-формі після проходження в електронному кабінеті ідентифікації онлайн із використанням кваліфікованого ЕЦП. Таким чином, декларацію декларант має подати особисто в електронній формі.

Також податківці нагадали, що Національний банк України розширив перелік операцій за поточними рахунками фізичних осіб для проведення добровільного декларування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області