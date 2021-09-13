Коли одноразову (спеціальну) добровільну декларацію можна подати повторно

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, внаслідок чого одноразова (спеціальна) добровільна декларація була визнана не поданою, декларант має право подати повторно таку декларацію, оскільки Податковий кодекс України не містить обмежень щодо подання повторної звітної декларації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до шостого абзацу пункту 12 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ строк декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Разом із тим, згідно з пунктом 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до контрольного органу декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області