Марафон прочитаних книжок

До Міжнародного дня читання книг у Тернопільській центральній дитячій бібліотеці організували «Марафон прочитаних книг». Як розповіла працівниця книгозбірні Надія Качуровська, діти створили літературне дерево. На гілки розмістили стікери з назвами улюблених книжок, які вони прочитали за останній рік.

«До нашої книгозбірні нещодавно надійшло близько 500 видань від Українського інституту книги, — розповідає Надія Качуровська. — Це книжки, які були видані за останні три роки. Упродовж 2021-го ми проводили різноманітні заходи для популяризації книжкових новинок. Діти активно брали участь у цих літературно-мистецьких заходах та ініціативах. А влітку ми домовилися, що організуємо марафон і обговоримо прочитану літературу».

У марафоні взяли участь близько 30 дітей. Бібліотекарі розповіли учасникам заходу про відомих українських та зарубіжних авторів. Зокрема про Світлану Конощук (творчий псевдонім Лана Ра) та її книжку «Щоденник котячих мандрів», на основі якої відзняли анімаційний серіал «Моя країна — Україна». Обговорили також творчість Льюїса Керролла і переглянули мультимедійний фільм «Аліса в країні див».

«Найбільшим результатом нашого марафону є те, що діти взяли додому читати нові книжки, — наголошує Надія Качуровська. — Є багато цікавих видань поза шкільною програмою. Намагаємося заохотити маленьких читачів мандрувати світом літератури».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото з мережі «Фейсбук».