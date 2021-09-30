На Тернопільщині боргують майже 112 мільйонів гривень єдиного внеску

Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повинен сплачуватися своєчасно і в повному обсязі, незалежно від фінансового стану. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Станом на перше вересня 2021 року 5909 платників, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Тернопільській області, заборгували державі 111,9 мільйона гривень цього внеску. Своєчасна сплата єдиного внеску — це не лише обов’язок перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного. Адже, не сплачуючи ЄВ, особи, які підлягають загальнообов’язковому страхуванню, втрачають страховий стаж, а також право на пенсію.

Тому податківці нагадують, якщо платники ігнорують свій обов’язок щодо сплати єдиного внеску, органи ДПС надсилають їм вимоги про сплату боргу (недоїмки). При наявності у платника заборгованості на кінець календарного місяця понад 10 гривень, боржнику надсилається вимога про сплату боргу (недоїмки), яка є виконавчим документом відповідно до норм чинного законодавства. Якщо платник не провів оплату протягом десяти календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки), а також не повідомив ДПС про її оскарження, вимога передається до державної виконавчої служби для її подальшого примусового виконання.

Заходами примусового виконання рішень про стягнення заборгованості є:

— звернення стягнення на майно боржника (у тому числі на грошові кошти);

— звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), інші доходи, пенсію, стипендію боржника. За порушення норм законодавства про ЄВ до платників, на яких покладений обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня).

Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства строки давності щодо стягнення єдиного внеску не застосовуються, а його примусове стягнення супроводжується блокуванням рахунків платника у банківських установах, арештом майна таких платників тощо.

До боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон у відповідності до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

При заповненні платіжних документів платникам необхідно чітко дотримуватися вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

При перерахуванні коштів у рахунок погашення боргу з ЄВ, при заповненні призначення платежу у полі № 2 друкується код виду сплати «140», який символізує «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску».

Переглянути інформацію про наявність/відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску можливо в «Електронному кабінеті платника», обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з бюджетом».

Сумлінне ставлення платників до своїх обов’язків зі своєчасної сплати ЄВ, розуміння необхідності термінового погашення заборгованості дозволить вирішити проблему створення нових боргів. Своєчасна сплата ЄВ — це не лише обов’язок перед державою, але й захищені соціальні гарантії для кожного.

Наявність заборгованості по сплаті ЄВ — це не лише недоотримання коштів державою, а ще й втрата особами, які підлягають загальнообов’язковому страхуванню страхового стажу, а також права на пенсію.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області