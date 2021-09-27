Наші земляки — серед найкращих

У чернівецькому фізкультурно-оздоровчому комплексі «Олімпія» нещодавно визначилися лауреати Кубка України з універсального бою — одного з видів єдиноборств, які стрімко розвиваються в нашій державі. Свою майстерність продемонстрували понад півтори сотні спортсменів із чотирнадцяти областей і Києва.

Змагання проводилися у розділах «лайт» і «класика». В напружених поєдинках, що складалися з двох етапів — подолання спеціальної смуги перешкод і бою на татамі — спортсмени сперечалися не тільки за медалі, а й за можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях — чемпіонатах Європи та світу.

Успішно виступила збірна Тернопільської області, сформована з одинадцяти 11 спортсменів, двоє з яких є прикордонниками, двоє — національними гвардійцями і семеро — представниками товариства «Динамо».

В особистому заліку в розділі «лайт» серед жінок у ваговій категорії до 52-х кілограмів перемогу здобула студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богдана Малищик. А срібною призеркою стала випускниця цього вишу Любов Дереш.

У баталіях чоловіків чемпіоном став Дмитро Патиковський, «срібло» виборов випускник ТНПУ, а нині нацгвардієць Володимир Чайківський. Бронзові ж медалі в своїх вагових категоріях завоювали Денис і Дмитро Пелихи та Анатолій Костюк.

Натомість У розділі «класика» «золото» завоювала Любов Дереш, срібні медалі дісталися Богдані Малищик, Дмитрові Патиковському, Дмитрові Пелиху і Володимирові Чайківському, а бронзова — Анатолієві Костюку.

У командному заліку наші земляки треті. Перше місце завоювали господарі, а другими стали атлети Хмельницької області. Тернопільських атлетів готували до змагань голова обласної федерації універсального бою Дмитро Патиковський та автор цих рядків.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: збірна Тернопільщини після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора