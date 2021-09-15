Не підвели наставників

Спортивний комплекс Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу нещодавно став ареною проведення всеукраїнських змагань з легкоатлетичних метань пам’яті заслуженого тренера України Івана Шарого. Серед тих, хто порадував своїх наставників, і тернопільські метальники, які повернулися додому з дванадцятьма нагородами.

У турнірі юніорок дві золоті медалі завоювала Дарина Мостова. Дівчині не було рівних у метанні списа і в штовханні ядра. В першій із цих дисциплін після завершення змагань юнаків 2004—2005 років народження відразу троє наших земляків піднялися на п’єдестал пошани. Переміг Олексій Навроцький, другий результат показав Степан Петришин, а третім фінішував Максим Прокопець. До того ж Олексій Навроцький відзначився ще й у штовханні ядра, виборовши «бронзу». Всі є вихованцями Тернопільської ОДЮСШ, тренуються під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

Переможну естафету тим часом продовжили молодші. Суперечка дівчат 2006 року народження і молодших у метанні списа завершилася перемогою Софії Німащук. А серед юнаків срібним призером став Василь Лучка, бронзовим — вихованець Коропецької ДЮСШ Віталій Мар’яш, яким опікується Володимир Басараб.

Не підвели і вихованці Бучацької ДЮСШ. У метанні диска перемогли Наталя Бучинська і Дем’ян Здановський. Обоє тренуються під керівництвом Івана Чуби і Миколи Головацького. А ще одну бронзову медаль у штовханні ядра серед молодших юнаків завоював вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, підопічний Івана Панасюка Максим Лаврик.

На завершення ж не можна не згадати і про високий рівень організації змагань. Усіх лауреатів, окрім медалей, відзначили грошовими винагороди і призами.

На фото: на п’єдесталі пошани — троє тернопільських метальників списа Олексій НАВРОЦЬКИЙ, Степан ПЕТРИШИН і Максим ПРОКОПЕЦЬ.

Фото з архіву обласної федерації