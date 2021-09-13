Ні — корупції!

Одним з основних пріоритетів діяльності головного управління ДПС у Тернопільській області є профілактика та упередження корупційних дій у податковій сфері. У рамках визначеного законодавством правового поля, наявних сил і засобів, у відомстві постійно проводяться заходи, спрямовані на виявлення та припинення фактів корупції.

Скажімо, впродовж восьми місяців цього року відділом з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Тернопільській області вжито 849 організаційно-роз’яснювальних заходів з питань запобігання корупції.

Також за вказаний період відділом проведено 19 перевірок, дисциплінарних проваджень, службових розслідувань. У тому числі 13 перевірок із виявленням фактів, що можуть свідчити про вчинення інших порушень вимог антикорупційного законодавства, а також три перевірки стосовно службових осіб територіальних органів ДПС, які вчинили корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення та стільки ж — у зв’язку з виявленням фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Після перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто чотирьох працівників податкової служби області. Ще в двох випадах матеріали перевірок спрямували до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або відповідних правоохоронних органів для притягнення до адміністративної відповідальності.

У січні-серпні 2021 року працівниками підрозділу отримано та розглянуто десять повідомлень щодо причетності посадових та службових осіб відомства до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону. За результатами розгляду повідомлень, викладена інформація знайшла своє підтвердження у семи випадках.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області