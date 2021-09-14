Об’єкти незавершеного будівництва підлягають одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню

Об’єкти незавершеного будівництва включаються до складу активів, які підлягають одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цілей підрозділу 9-4 розділу XX Податкового кодексу України до активів у формі нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які:

— не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;

— не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію.

Відповідно до глави 34 Цивільного кодексу України суперфіцій — це право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чужі речі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області