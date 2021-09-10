Обмежень для подання повторної звітної декларації не існує

Законом України від 15 червня 2021 року за номером 1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до шостого абзацу пункту 12 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ строк декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Разом із тим, згідно з пунктом 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати до контрольного органу декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Отже, у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, внаслідок чого декларація була визнана не поданою, декларант має право подати повторно таку декларацію, оскільки підрозділ 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ не містить обмежень щодо подання повторної звітної декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області