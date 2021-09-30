Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації через вебпортал ДПС

Відповідно до першого абзацу пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) декларант, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозділом 9 прим.4 розділу XX ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (з першого вересня 2021-го до першого вересня 2022 року) має право добровільно подати до контрольного органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма декларації та Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2 серпня 2021 року за номером 439.

Відповідно до підпункту 6.2 пункту 6 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ декларація подається безпосередньо декларантом до контрольного органу, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом II ПКУ, та особливостей, встановлених підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, згідно із статтею 42 прим.1 розділу II ПКУ платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право, зокрема, подавати звітність в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) з дотриманням вимог Закону України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями та Закону України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету.

Для подання декларації через вебпортал ДПС фізичній особі необхідно:

1. Увійти до електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Вхід до приватної частини електронного кабінету через офіційний вебпортал ДПС ініціюється користувачем кнопкою «Вхід» у правому кутку верхньої горизонтальної навігаційної панелі.

При цьому доступ до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

Інформація щодо порядку отримання КЕП у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (КН ЕДП ІДД ДПС) розміщена на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) за посиланням: Головна/«Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО».

Для входу до приватної частини електронного кабінету користувачу необхідно в полі «Оберіть АЦСК» обрати АЦСК, що сертифікував цей ключ, відкрити файл ключа кнопкою «Обрати», ввести пароль ключа у полі «Пароль захисту ключа», та натиснути кнопку «Зчитати». Кнопка «Увійти» активується після зчитування даних сертифікату ключа;

2. Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація» та натиснути кнопку «Створити»;

3. У запропонованій формі декларації персональні дані підтягуються автоматично, але їх потрібно перевірити, та у разі наявності в таких даних помилок — виправити їх;

4. Заповнити необхідні розділи та поля декларації. При цьому для заповнення інформації щодо вартості активів у розділах III—IX декларації необхідно скористатися кнопкою «+»;

5. Після того, як всі дані внесені, зберегти декларацію шляхом натискання кнопок «Зберегти» та «Закрити»;

6. Виділити рядок із створеною декларацією, натиснути кнопку «Підписати» та підписати за допомогою КЕП (у спливаючому вікні здійснити дії аналогічно для входу до приватної частини електронного кабінету) натиснути «Підписати»;

7. Виділити рядок із підписаною декларацією та натиснути кнопку «Відправити».

Слід зазначити, що переглянути відправлену декларацію можливо в меню «Перегляд звітності» розділу «Додатково» електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області