Від власників елітної нерухомості — територіальним громадам

Упродовж січня-серпня 2021 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 126,6 мільйона гривень. Це перевищило очікувані надходження на 14,2 мільйона, а порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 33,7 мільйона гривень.

Трохи більша частка сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад 71,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Приріст до торішніх січня-серпня склав 22,4 мільйона гривень (плюс 45,2 відсотка), а до очікуваних — 7,3 мільйона або 11,3 відсотка.

Жителі області перерахували за нерухомість майже 54,7 мільйона гривень цього платежу, що перевищило торішні надходження восьми місяців на 11,3 мільйона гривень. Додатково фізичні особи сплатили 6,9 мільйона гривень або 14,4 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області